Китай отказывается от российского угля в пользу австралийского — Finance.ua
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Китай отказывается от российского угля в пользу австралийского

Энергетика
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Китай снимает неофициальный запрет на импорт угля из Австралии — им планируют заменить менее качественное сырье из россии, Индонезии и Монголии.
Об этом сообщает Reuters.
Издание пишет, что после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в Китае стала расти потребность в обеспечении энергоснабжения. Поэтому страна решила снова обратиться в Австралию, у которой ранее купили более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля.
Этому предшествовала встреча китайских и австралийских лидеров на саммите G-20, после чего в декабре 2022 года министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг впервые за четыре года совершила визит в Пекин.
Сейчас закупать австралийский уголь будут три коммунальных предприятия и один крупный производитель, но другие компании тоже ожидают получения разрешения на импорт.
Отмечается, что на время запрета на импорт австралийского угля китайские компании обращались за сырьем в Индонезию, Монголию и россию, но ни одна из предложенных марок не могла сравниться по качеству с углем из Австралии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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