Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов — Finance.ua
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Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов

Сегодня 15:14
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Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов.
Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Его слова передают россми.
Отмечается, что перевозчики будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.
Большая часть самолетов российских перевозчиков — иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus.
По материалам: Економічна Правда
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