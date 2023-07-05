Китай объявил об ограничениях с 1 августа поставок на Запад критического сырья — Finance.ua
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Китай объявил об ограничениях с 1 августа поставок на Запад критического сырья

Мир
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Китай объявил о намерении запретить с 1 августа экспорт «в недружественные страны» двух видов сырья, критического для цифровых и «зеленых» технологий.
Об этом пишет Politico.
«В целях защиты национальной безопасности и интересов, с одобрения Государственного совета решено ввести экспортный контроль за предметами, связанными с галлием и германием», — говорится в совместном заявлении Министерства торговли Китая (MOFCOM) и Генеральной таможенной администрации (GAC).
Два минерала в списке Пекина — галлий и германий — хорошо подобраны, учитывая их роль в производстве таких товаров, как полупроводники, базовые станции 5G и солнечные батареи — предметы, являющиеся символом высокоприоритетного цифрового и зеленого перехода Европейского Союза.

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Оба металла считаются «критическими» и «стратегическими» по стандартам ЕС, то есть они поставляются из единственного источника и важны для промышленности ЕС, а также для европейских оборонных нужд.
Теперь экспортеры будут обязаны отчитываться о транзакциях китайским властям, начиная с 1 августа.
Комиссар Е С по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время поездки в Токио во вторник уже объявил, что ЕС и Япония установят механизм «раннего предупреждения», чтобы предотвратить «перебои» в производстве чипов, «особенно в критических сырьевых компонентах».
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«Решение Китая … относительно экспорта галлия и германия ясно показывает, что Коммунистическая партия рано или поздно наденет свои экономические боксерские перчатки», — сказала Никола Бир, вице-президент Европейского парламента и законодатель, ответственный за портфель Закона о критическом сырье, в интервью China Watcher Politico.
Как отмечает издание, заявление прозвучало из Китая сразу после того, как в пятницу Нидерланды объявили о новых ограничениях на экспорт передовых микрочиповых машин в Китай.
Этот шаг Пекина был также сделан через несколько дней после того, как лидеры ЕС договорились о новой стратегии снижения рисков в условиях экономической зависимости от Китая. Причем критично важное сырье занимает первое место в списке приоритетов.
По материалам:
Економічна Правда
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