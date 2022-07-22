Китай не поможет КАМАЗу: проблемы российского автопрома нарастают — Finance.ua

Китай не поможет КАМАЗу: проблемы российского автопрома нарастают Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Соединенные Штаты продолжают вводить блокирующие санкции против российских компаний, в том числе работающих в сфере автомобилестроения.

В этих условиях россия рассчитывала на импортозамещение из «дружественных» стран, в частности Китая. Последний тем временем пытается играть на два фронта, заявляя о том, что страна «не собирается подливать в огонь», но сохраняя при этом близкие отношения с оккупантами.

Что известно

Последний пакет ограничений затронул концерн КАМАЗ, в него входят производитель НефАЗ и Тутаевский моторный завод.

С этими предприятиями не могут работать не только американские компании, но даже граждане и банки, которые используют доллары в качестве валюты платежа.

Предположение, что КамАЗ может остаться без автокомпонентов даже из Китая, появилось сразу после появления этой информации. Банки страны стараются не проводить платежи для попавших под санкции структур, потому что рискуют сами под ними оказаться.

Первым таким «отказником» стал китайский холдинг Weichai, решивший больше не поставлять грузовому автогиганту свои газовые двигатели. При этом КамАЗ всерьез планировал оснащать моторами фирмы свои классические грузовики поколения К3. В настоящее время КАМАЗ покупает у Weichai мосты HanDe и коробки передач Fast Gear, над поставками которых также нависла санкционная угроза.

Найти нового поставщика такого уровня с учетом санкционных рисков и логистических проблем россии будет чрезвычайно трудно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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