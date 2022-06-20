Китай нарастил импорт нефти из россии до рекордного уровня — Finance.ua

Китай нарастил импорт нефти из россии до рекордного уровня

Сегодня 15:11 — Энергетика

В мае импорт Китаем сырой нефти из рф вырос на 55% в годовом измерении до рекордного уровня — россия вышла на первое место по поставке сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Отмечается, что по итогам мая импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов россии, составил почти 8,42 млн т.

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Этот показатель эквивалентен примерно 1,98 млн баррелей в сутки и на 25% больше, чем 1,59 млн баррелей в день в апреле.

Таким образом, Саудовская Аравия стала вторым крупнейшим импортером российской нефти. По итогам мая объемы поставок увеличились на 9% по сравнению с показателем мая прошлого года и составили 7,82 млн т, или 1,84 млн баррелей в сутки.

"Эти данные показывают, что Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей приходится снижать цены.

И хотя общий спрос на сырую нефть в Китае был ограничен из-за COVID-ограничения и замедления экономики, ведущие импортеры, включая нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec и трейдера Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти в дополнение к поставкам из Ирана и Венесуэлы", — пишет агентство.

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