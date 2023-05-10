Китай нарастил экспорт в рф до рекордных значений — Finance.ua

Китай нарастил экспорт в рф до рекордных значений
По итогам апреля экспорт из Китая в рф достиг рекордных $9,6 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем поставок подскочил на 153% и впервые за 9 лет оказался больше импорта из россии.
Совокупный товарооборот достиг $19 млрд и стал вторым по масштабам в истории, уступая лишь максимуму, показанному в марте.
Крупнейшей статьей китайского экспорта (около 20%) стало «транспортное оборудование» — категория, в которую таможня включает автомобили и запчасти к ним. По данным «Автостата», на китайские марки в апреле пришлось 44% продаж легковых авто — это больше, чем у российских брендов (35%), из которых 33% приходится на Lada.
Около 15% китайского экспорта занимает электроника, а еще 24% - промышленное оборудование и запчасти.
Хотя доля российского рынка для Китая ничтожна и составляет около 2%, китайский экспорт в россию занял уже около трети всех поставок товаров в страну.
В москве понимают, что из-за санкций российская экономика попадает в зависимость от Китая, но помощь Пекина критически важна для победы в войне, рассказывал в марте Financial Times источник, близкий к кремлю.
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