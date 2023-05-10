Китай нарастил экспорт в рф до рекордных значений — Finance.ua

Китай нарастил экспорт в рф до рекордных значений Сегодня 14:30 — Мир

Китай нарастил экспорт в рф до рекордных значений

По итогам апреля экспорт из Китая в рф достиг рекордных $9,6 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем поставок подскочил на 153% и впервые за 9 лет оказался больше импорта из россии.

Совокупный товарооборот достиг $19 млрд и стал вторым по масштабам в истории, уступая лишь максимуму, показанному в марте.

Крупнейшей статьей китайского экспорта (около 20%) стало «транспортное оборудование» — категория, в которую таможня включает автомобили и запчасти к ним. По данным «Автостата», на китайские марки в апреле пришлось 44% продаж легковых авто — это больше, чем у российских брендов (35%), из которых 33% приходится на Lada.

Около 15% китайского экспорта занимает электроника, а еще 24% - промышленное оборудование и запчасти.

Читайте также Самой торгуемой валютой россии вместо доллара стал китайский юань – Bloomberg

Хотя доля российского рынка для Китая ничтожна и составляет около 2%, китайский экспорт в россию занял уже около трети всех поставок товаров в страну.

В москве понимают, что из-за санкций российская экономика попадает в зависимость от Китая, но помощь Пекина критически важна для победы в войне, рассказывал в марте Financial Times источник, близкий к кремлю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.