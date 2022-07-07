Китай и Индия за три месяца заплатили путину $24 миллиарда за энергоносители — Bloomberg Сегодня 10:43

Экспорт российских энергоносителей в Индию и Китай после масштабного вторжения россии в Украину принес кремлю $24 миллиарда в течение всего трех месяцев.

Об этом говорится в сообщении агентства Bloomberg , ссылающемся на таможенную документацию.

«Только за три месяца россия заработала $24 миллиарда от продажи энергоносителей Китаю и Индии после вторжения россии в Украину, что демонстрирует, как повышение глобальных цен ограничивает усилия США и Европы наказать президента путина», — отмечается в сообщении.

Китай выплатил $18,9 миллиарда за российскую нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая, что почти вдвое превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

Индия заплатила $5,1 миллиарда за тот же период, что больше чем в пять раз по сравнению с подобными закупками за прошлый год.

В целом, из-за повышения цен на энергоносители и увеличения поставок российских ресурсов в Китай и Индию, кремль получил дополнительно $13 миллиардов от обеих стран по сравнению с теми же месяцами 2021 года.

Справка Finance.ua:

США и другие страны Западного мира ввели суровые ограничения на импорт российской нефти, газа, угля и других энергоносителей с целью ограничения прибылей военной машины кремля на фоне войны, развязанной рф против Украины.

Укрінформ По материалам:

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