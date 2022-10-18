«Киевводоканал» предупредил о повышении мутности и цветности воды в пиковые часы — Finance.ua

«Киевводоканал» предупредил о повышении мутности и цветности воды в пиковые часы Сегодня 20:21 — Личные финансы

АО «Киевводоканал» прогнозирует повышение мутности и цветности водопроводной воды в пиковые часы потребления, в связи с чем не рекомендуется употреблять водопроводную воду в качестве питьевой.

«Вниманию потребителей! В связи с повреждением инфраструктуры прогнозируется повышение мутности и цветности водопроводной воды в пиковые часы потребления. Особенно это касается Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов. В этой связи временно не рекомендуем употреблять водопроводную воду как питьевую». Использовать ее желательно только для санитарно-гигиенических нужд", — говорится в сообщении в Фейсбуке.

По прогнозам специалистов, утром 19 октября ситуация должна стабилизироваться и все показатели качества воды придут в норму.

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