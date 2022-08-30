Киевстар, Vodafone и lifecell потеряли за полгода 4,5 млн активных сим-карт в Украине — Finance.ua

Киевстар, Vodafone и lifecell потеряли за полгода 4,5 млн активных сим-карт в Украине Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Киевстар, Vodafone и lifecell потеряли за полгода 4,5 млн активных сим-карт в Украине

Абонентские базы трех украинских мобильных операторов уменьшились на 4,5 млн сим-карт за полгода.

У Vodafone Ukraine по итогам 2021 года насчитывалось 18,9 млн сим-карт. Но по результатам шести месяцев 2022 года абонентская база составляла 16,6 млн. Таким образом она уменьшилась на 2,3 млн сим-карт.

У Lifecell в конце 2021 года было 9,2 млн активных клиентов. По результатам 6 месяцев 2022 года — 8,4 млн сим-карт. Падение — 0,8 млн.

Киевстар заканчивал 2021 год с показателем 26,2 млн сим-карт А по результатам полугодия показал цифру 24,8 млн. Таким образом, абонентская база уменьшилась на 1,4 млн симкарт за полгода.

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