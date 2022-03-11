Киевстар увеличивает помощь абонентам в роуминге — Finance.ua
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Киевстар увеличивает помощь абонентам в роуминге

Сегодня 13:17Фондовый рынок
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Отныне абоненты Киевстар получат для связи с родными 250 бонусных гривень в 9 странах: Польше, Румынии, Словакии, Молдове, Венгрии, а также в Германии, Италии, Литве и Чехии.
Если абонент приезжает в одну из указанных стран, то в течение суток ему автоматически начисляются бонусные средства и предоставляется возможность пользоваться специальными тарифами по всей Европе:
  • 1 Мб интернета стоит 0,10 грн;
  • 1 минута входящего звонка, или исходящий звонок по стране пребывания или в Украине — 1 грн;
  • 1 SMS — 1 грн.
То есть абоненты Киевстар за счет бонусов могут разговаривать с родными и друзьями 250 минут или могут отправить 250 SMS-сообщений или использовать 2500 Мб мобильного интернета, не оплачивая эти услуги самостоятельно. Бонусы будут действовать в течение 30 дней.
Как и раньше, в роуминге Киевстар не списываются мегабайты в самых популярных мессенджерах. Следовательно, обмен текстовыми сообщениями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp и даже голосовые вызовы в этих социальных сетях не тарифицируются.
По материалам: УНІАН
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