Киевстар продлил бесплатный роуминг в ЕС — Finance.ua

Киевстар продлил бесплатный роуминг в ЕС

Телеком-оператор «Киевстар» продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в 16 странах Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевстара».

«Третий месяц подряд выехавшие в некоторые страны Европейского сообщества абоненты Киевстар могут пользоваться услугами мобильной связи без всяких доплат, по таким же тарифам, как в Украине», — говорится в сообщении.

«В частности, звонить родным и друзьям в Украину, принимать звонки от них или звонить на номера страны пребывания, пользоваться интернетом в своем тарифе и другими услугами. Все, что для этого нужно, — оплатить стоимость своего тарифа, которая обычно значительно меньше стоимости местных операторов», — добавили в пресс-службе.

С полным списком стран и условиями можно ознакомиться по ссылке

По данным компании, в настоящее время за границей находится более 2 млн абонентов.

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