Киевстар отключает популярную среди украинцев услугу — Finance.ua

Киевстар отключает популярную среди украинцев услугу

Сегодня 17:31 — Фондовый рынок

Мобильный оператор Киевстар объявил об отключении одной из функций для клиентов — «Юрист онлайн».

Об этом компания сообщает на своем сайте.

Так, с 1 мая клиенты будут отключены от этой функции. Эта услуга с 1 марта стала бесплатной для пользователей, а с мая прекратит свое существование полностью.

Ранее Киевстар увеличила помощь абонентам в роуминге.

Абоненты Киевстар получат для связи с родными 250 бонусных гривень в 9 странах: Польше, Румынии, Словакии, Молдове, Венгрии, а также в Германии, Италии, Литве и Чехии. Если абонент приезжает в одну из указанных стран, то в течение суток ему автоматически начисляются бонусные средства и предоставляется возможность пользоваться специальными тарифами по всей Европе:

1 Мб интернета стоит 0,10 грн;

1 минута входящего звонка, или исходящий звонок по стране пребывания или в Украине — 1 грн;

1 SMS — 1 грн.

в роуминге Киевстар не списываются мегабайты в самых популярных мессенджерах. Следовательно, обмен текстовыми сообщениями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp и даже голосовые вызовы в этих социальных сетях не тарифицируются.



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