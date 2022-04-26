Киевстар отключает популярную среди украинцев услугу — Finance.ua
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Киевстар отключает популярную среди украинцев услугу

Сегодня 17:31Фондовый рынок
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Мобильный оператор Киевстар объявил об отключении одной из функций для клиентов — «Юрист онлайн».
Об этом компания сообщает на своем сайте.
Так, с 1 мая клиенты будут отключены от этой функции. Эта услуга с 1 марта стала бесплатной для пользователей, а с мая прекратит свое существование полностью.
Ранее Киевстар увеличила помощь абонентам в роуминге.

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Абоненты Киевстар получат для связи с родными 250 бонусных гривень в 9 странах: Польше, Румынии, Словакии, Молдове, Венгрии, а также в Германии, Италии, Литве и Чехии. Если абонент приезжает в одну из указанных стран, то в течение суток ему автоматически начисляются бонусные средства и предоставляется возможность пользоваться специальными тарифами по всей Европе:
  • 1 Мб интернета стоит 0,10 грн;
  • 1 минута входящего звонка, или исходящий звонок по стране пребывания или в Украине — 1 грн;
  • 1 SMS — 1 грн.
  • в роуминге Киевстар не списываются мегабайты в самых популярных мессенджерах. Следовательно, обмен текстовыми сообщениями в Viber, Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp и даже голосовые вызовы в этих социальных сетях не тарифицируются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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