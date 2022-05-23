Киевстар обеспечит "Домашним интернетом" модульные городки для переселенцев — Finance.ua

Киевстар обеспечит "Домашним интернетом" модульные городки для переселенцев

Сегодня 15:16 — Фондовый рынок

«Домашний интернет» от «Киевстар» поддерживает программу президента об обеспечении временным жильем внутриперемещенных лиц и готов бесплатно обеспечивать эти поселения интернетом.

Первым таким проектом стал модульный городок на 120 домов во Львове (Сыховский район). Там уже подключена услуга от «Киевстар», а значит проживающие в них семьи получат бесплатный доступ к интернету.

Компания готова сотрудничать с областными администрациями и обеспечивать доступ к Wi-Fi в любых мобильных поселениях. Чтобы подать заявку на подключение социального инфраструктурного объекта, нужно обратиться с запросом по адресу wifi@kyivstar.net, указав детали подключения и контакты для обратной связи. В течение нескольких дней специалист компании предоставит информацию о возможности подключения и уточнит время выполнения запроса.

«Мы как бизнес и как небезразличные украинцы делаем все возможное, чтобы приблизить нашу победу и облегчить этот непростой период жизни для соотечественников, вынужденных покинуть собственное жилье. Уверены, что возможность доступа к интернету поможет наладить быт, обучение, работу и скрасит время ожидания возвращения домой», — прокомментировал руководитель департамента фиксированной связи «Киевстар» Сергей Сухорук.

Кроме того, компания активно подключает Wi-Fi в бомбоубежищах и укрытиях по всей стране. Сейчас таких уже более 1150.

Также технические специалисты компании продолжают не только активно восстанавливать поврежденную сеть, но и модернизировать ее (в частности, во Львове, Днепре и Киеве стал доступен интернет на скорости 1 Гбит/с).

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