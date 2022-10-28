Киевсовет выделил 9 гектаров столичной земли для создания зеленых зон — Finance.ua
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Киевсовет выделил 9 гектаров столичной земли для создания зеленых зон

Казна и Политика
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Киевсовет выделил 9 гектаров столичной земли для создания зеленых зон, чтобы сделать невозможным их застройку.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил после заседания Киевского городского совета.
Так, в частности, предоставили в пользование «Киевзеленстрою» земельный участок площадью 4,05 га для содержания, обслуживания и эксплуатации парка «Вербная роща» вдоль Днепровской Набережной, участок площадью 0,82 га для содержания, обслуживания и эксплуатации парка между улицей Андрея Малышко и проспектом Броварским от улицы Строителей в Днепровском районе. А также участки площадью 0,1 и 0,19 га для содержания, обслуживания и эксплуатации сквера на проспекте Воздухофлотском, 11-13 в Соломенском районе города.
Вместе с тем, предоставили «Киевзеленстрою» разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка площадью 0,38 га, который используется как зеленые насаждения по улице Боричев Ток, 17,19,21 в Подольском районе, участки площадью 0,1 га по улице Рижской, 57-г, в Шевченковском районе, участки площадью 0,31 га по улице Краковской, 11 в Днепровском районе, участки площадью 2,2 га между переулком Попова и улицей Агрегатной в Оболонском районе, участки площадью 0,1 на ул. Бориса Гмыри, 10/40 в Дарницком районе, участки площадью 0,5 га возле домов по просп. Свободы, 26а и 28 по просп. Свободы, 24б, в Подольском районе столицы.
По материалам:
100realty.ua
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