Средства будут потрачены на нужды обороны столицы и гражданской защиты населения.
Приняли следующие решения:
увеличили резервный фонд городского бюджета для нужд обороны столицы и гражданской защиты населения. В частности, для:
компенсации транспортным предприятиям столицы — в том числе работающим в режиме укрытия (например, метрополитен)
компенсации транспортникам, которые вывозят людей из пригородов, где идут бои — город помогает области и предоставляет автобусы «Киевпасстранса» для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня
дополнительного финансирования на электро и теплообеспечение города, другие острые потребности Киева.
«Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 миллионов гривен. Сегодня, в условиях войны, мы увеличили его до 1,3 миллиарда», — сообщил Кличко.
Также Киев обратился к городам-побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или о предоставлении Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства.