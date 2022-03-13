Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета — Кличко — Finance.ua
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Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета — Кличко

Сегодня 18:02Казна и Политика
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Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета — Кличко
Сегодня состоялось заседание Киевсовета, в котором участвовали 68 депутатов от всех фракций. Киевсовет принял ряд решений, необходимых для обороны столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.
Средства будут потрачены на нужды обороны столицы и гражданской защиты населения.
Приняли следующие решения:
  • увеличили резервный фонд городского бюджета для нужд обороны столицы и гражданской защиты населения. В частности, для:
  • компенсации транспортным предприятиям столицы — в том числе работающим в режиме укрытия (например, метрополитен)
  • компенсации транспортникам, которые вывозят людей из пригородов, где идут бои — город помогает области и предоставляет автобусы «Киевпасстранса» для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня
  • дополнительного финансирования на электро и теплообеспечение города, другие острые потребности Киева.
«Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 миллионов гривен. Сегодня, в условиях войны, мы увеличили его до 1,3 миллиарда», — сообщил Кличко.
Также Киев обратился к городам-побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или о предоставлении Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства.
По материалам: Finance.UA
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