Киевский ТРЦ «Магеллан» продали с 18 попытки: победитель перечислил 620 млн грн — Finance.ua
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Киевский ТРЦ «Магеллан» продали с 18 попытки: победитель перечислил 620 млн грн

Казна и Политика
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Киевский ТРЦ «Магеллан» продали с 18 попытки: победитель перечислил 620 млн грн
Киевский ТРЦ «Магеллан» продали с 18 попытки: победитель перечислил 620 млн грн
Фонд гарантирования завершил продажу «Магеллана». Победитель перечислил всю сумму — 620 млн грн — за лот.
Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Фонд гарантирования вкладов завершил продажу лота, в состав которого, в частности, был включен ТРЦ „Магеллан“ в столице. Покупатель, который во время открытого онлайн аукциона предложил самую высокую ставку, перечислил всю сумму, а именно — 620 млн грн. Средства будут направлены на расчет с кредиторами АО „МР Банк“, на балансе которого учитывались активы. На сегодняшний день договор купли-продажи подписан», — сказано в сообщении.
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Аукцион по продаже лота, в состав которого был включен ТРЦ «Магеллан» в столице, прошел 15 июня. Это была 18-я попытка продать активы, которая завершилась успешно. Начальная цена на аукционе составила 448,5 млн грн. Участие в торгах, проходивших по английской модели аукциона, приняли трое участников.
В результате трех раундов и конкуренции цена лота выросла более чем на 170 млн грн и составила — 620 млн грн. Детали аукциона по ссылке.
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Напомним, одним лотом на продажу выставлялись:
  • ТРЦ «Магеллан»: нежилой дом-общественный центр, площадью более 28,5 тыс.кв.м, расположенный в Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 13-Б;
  • права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.
  • имущественный комплекс, площадью более 13 тыс. кв. м, в с. Крупец в Хмельницкой области.
В первый раз лот был выставлен на продажу 12 октября 2022 года.
На сегодняшний день договор купли-продажи лота заключен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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