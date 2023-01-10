Киевская таможня назвала топ нарушений в 2022 году — Finance.ua
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Киевская таможня назвала топ нарушений в 2022 году

Криминал
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Киевская таможня назвала топ нарушений в 2022 году
Киевская таможня назвала топ нарушений в 2022 году, Фото: Київська митниця
В 2022 году Киевская таможня выявляла резонансные нарушения таможенных правил, которые касались подделки документов о гуманитарной помощи, незадекларированных ценностей, товаров из рф и т.д.
Пресс-центр ведомства обнародовал топ-10 задержаний в прошлом году.
Так, в аэропорту «Борисполь» в одном из чемоданов обнаружили четырех живых краснокнижных балабанов (редкий вид крупных соколов). После реабилитационных мероприятий птицы были выпущены в среду обитания.
А в багаже возвращавшейся домой из Мексики украинки нашли 66 бутылок алкоголя, большая часть которого — элитная текила. Таможенники изъяли товар на 970 тыс. грн.
В Ровно таможенники обнаружили посылку с 330-граммовой глыбой янтаря, которую пытались отправить в Кувейт. Рыночная стоимость камня составляет 37 000 грн.
Среди резонансных нарушений — попытка незаконного ввоза 20 тыс. электронных сигарет на $56 тыс., 200 кг димедрола под видом косметики, 71 старинной монеты в возрасте до 2000 лет.
Кроме того, многие нарушения были связаны с товарами для военных. Среди них — попытка ввоза 400 бронежилетов общей стоимостью более 3 млн грн якобы для ВСУ на основании фиктивных документов. Вся продукция была конфискована и передана армии. Также пытались провезти следующие товары:
  • запчасти к огнестрельному оружию в Ростовскую область (россия);
  • 2,5 тонны российских фумигаторов, которые ввозились как турецкие, стоимостью $21 500;
  • 300 нарезных карабинов под видом деталей для охотничьего оружия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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