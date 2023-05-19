Киевщина будет выплачивать проценты по кредитам для МСБ: как это будет работать — Finance.ua

Киевщина будет выплачивать проценты по кредитам для МСБ: как это будет работать Сегодня 11:04 — Личные финансы

Киевщина будет выплачивать проценты по кредитам для МСБ: как это будет работать

Киевщина будет выплачивать проценты по кредитам для малого и среднего бизнеса. На программу было выделено 15 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

Как это будет работать

Цель инициативы — дополнительное возмещение до 0% процентной ставки по кредитам в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%».

Речь идет о дополнительном возмещении субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства Киевской области части процентов по этой программе. То есть проценты в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%», которые должен был бы оплатить бизнес, будет покрывать Киевская ОГА.

Участниками этой инициативы могут стать предприниматели Киевской области, которые в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» реализовали инвестиционный проект, создали или сохранили рабочие места во время военного положения.



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«Это позволит создать благоприятные условия для развития бизнеса и предоставить кредитную поддержку субъектам микро-, малого и среднего бизнеса Киевской области», — убежден председатель ОВА Руслан Кравченко.

Справка Finance.ua:

программа кредитования «5−7-9%» предусматривает кредиты с меньшими процентами и лояльными условиями для малого и среднего бизнеса. Детали программы можно просмотреть здесь;

максимальная сумма кредита по программе — 50 млн грн, а максимальный срок кредита составляет до 5 лет — для инвестиционных кредитов и до 3 лет — для кредитов на пополнение оборотных средств;



напомним, с целью сокращения государственных расходов правительство оптимизировало государственные программы «Доступные кредиты 5−7-9%» и отменило кредиты под 0% по ней.

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