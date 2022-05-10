Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика) — Finance.ua

Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)
Отбор предложений производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.
Свою позицию высказали 170646 пользователей.
Какие названия выбрали участники голосования:
- для станции «Берестейская» — «Бучанская».
- для станции «Площадь Льва Толстого» — «Василия Стуса».
- для станции «Героев Днепра» — «Героев Украины».
- для станции «Минская» — «Варшавская».
- для станции «Дружбы народов» — «Ботаническая».
Борітеся — поборемо! Слава Україні
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