Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика) — Finance.ua
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Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)

Сегодня 17:21
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Отбор предложений производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.
Свою позицию высказали 170646 пользователей.
Какие названия выбрали участники голосования:
  • для станции «Берестейская» — «Бучанская».
Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)
  • для станции «Площадь Льва Толстого» — «Василия Стуса».
Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)
  • для станции «Героев Днепра» — «Героев Украины».
Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)
  • для станции «Минская» — «Варшавская».
Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)
  • для станции «Дружбы народов» — «Ботаническая».
Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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