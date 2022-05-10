Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика) — Finance.ua

Киевляне в онлайн опросе определили новые названия 5 станций метро (инфографика)

Сегодня 17:21

Отбор предложений производился до 1 мая. После этого, до 9 мая, проходило рейтингование 5 самых популярных вариантов.

Свою позицию высказали 170646 пользователей.

Какие названия выбрали участники голосования:

для станции «Берестейская» — «Бучанская».

для станции «Площадь Льва Толстого» — «Василия Стуса».

для станции «Героев Днепра» — «Героев Украины».

для станции «Минская» — «Варшавская».

для станции «Дружбы народов» — «Ботаническая».

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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