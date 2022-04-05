Киевлянам рассказали, какая в столице ситуация с горячей водой — Finance.ua

Киевлянам рассказали, какая в столице ситуация с горячей водой

Сегодня 16:01 — Личные финансы

Киевлянам рассказали, какая в столице ситуация с горячей водой

Отопительный сезон в Киеве завершился, но обеспечение города горячей водой будет продолжаться.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевтеплоэнерго».

«Отопительный сезон 2021/2022 в столице завершен. Раньше обычного, как того требует военное положение и текущая ситуация с энергоносителями в Украине. Отопление отключили, но продолжаем снабжать столицу горячей водой, начинаем восстанавливать и готовить тепловое хозяйство столицы к следующему отопительному сезону», — сказано в сообщении.

Как отмечается, в военной реальности аварийные бригады и теплоисточники работали 24/7. В общей сложности устранили около 800 повреждений теплосетей.

Из 200 котельных Киевтеплоэнерго 40 получили разную степень повреждения. В результате ракетных обстрелов были повреждены и теплоэлектроцентрали. Разбиты взрывными волнами окна, крыши, оборудование.

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