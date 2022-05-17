Киевлянам рассказали, что будет с ценами на проезд в столице — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевлянам рассказали, что будет с ценами на проезд в столице

Сегодня 11:05Казна и Политика
0
Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что на сегодняшний день не видит перспектив повышения тарифов на проезд в городском транспорте.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
«Я всегда говорил, что любое повышение тарифа на любую услугу состоит из многих факторов, в том числе и из доходов тех, кто пользуется той или иной услугой. На сегодняшний день я не вижу перспектив пересмотра тарифов. Я понимаю, что сегодня городской транспорт является основным для передвижения по городу, и пока мы можем это делать, мы будем дотировать из городского бюджета городской транспорт, чтобы не повышать тарифы», — сказал Поворозник.
Он подчеркнул, что пока наблюдаются очереди за топливом, горожане должны быть максимально обеспечены общественным транспортом. По словам Поворозника, в первую очередь восстанавливались маршруты городского электротранспорта, не использующего топливо.
Читайте также
«Что касается непосредственно топлива, мы также опираемся на прогнозы Министерства экономики и Кабинета Министров и видим по динамике, что к концу месяца эта проблема должна исчезнуть сама по себе. Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС», — сказал первый замглавы КГГА.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.