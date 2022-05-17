Киевлянам рассказали, что будет с ценами на проезд в столице — Finance.ua

Киевлянам рассказали, что будет с ценами на проезд в столице

Сегодня 11:05 — Казна и Политика

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что на сегодняшний день не видит перспектив повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

«Я всегда говорил, что любое повышение тарифа на любую услугу состоит из многих факторов, в том числе и из доходов тех, кто пользуется той или иной услугой. На сегодняшний день я не вижу перспектив пересмотра тарифов. Я понимаю, что сегодня городской транспорт является основным для передвижения по городу, и пока мы можем это делать, мы будем дотировать из городского бюджета городской транспорт, чтобы не повышать тарифы», — сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что пока наблюдаются очереди за топливом, горожане должны быть максимально обеспечены общественным транспортом. По словам Поворозника, в первую очередь восстанавливались маршруты городского электротранспорта, не использующего топливо.

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«Что касается непосредственно топлива, мы также опираемся на прогнозы Министерства экономики и Кабинета Министров и видим по динамике, что к концу месяца эта проблема должна исчезнуть сама по себе. Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС», — сказал первый замглавы КГГА.

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