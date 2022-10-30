Киевлянам предлагают устанавливать индивидуальные тепловые пункты — Finance.ua

Киевлянам предлагают устанавливать индивидуальные тепловые пункты Сегодня 07:19 — Энергетика

Проблему в жилых домах, когда верхние этажи открывают форточки, а на первых этажах холодно, потому что тепло не доходит, может решить установку индивидуальных тепловых пунктов. В Киеве есть программа совместного финансирования оснащения жилых построек такими пунктами, когда люди собирают 30% необходимых средств, а город дает 70% из бюджета, пишет 100realty.ua.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

«В других случаях регулировать температуру теплоносителя в микрорайонах невозможно. Это можно отрегулировать один раз, затем изменятся исходные параметры теплоносителя, и нужно перенастраивать снова», — объяснил Петр Пантелеев.

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По его словам, интерес представляет европейский опыт, в частности скандинавских стран, где в каждом доме имеется индивидуальный тепловой пункт. Он полностью отвечает за то, чтобы в здании было не жарко и не холодно. По такому пути идет и столица.

На вопрос о судьбе программы Петр Пантелеев ответил, что, несмотря на войну и дефицит средств, несколько десятков энергоэффективных проектов в домах удастся завершить.

«Программа приостановилась после начала войны и возобновилась в конце лета, когда возобновилось финансирование программы по энергосбережению. Надеюсь, что до конца 2022 года несколько десятков проектов будут выполнены», — объяснил Петр Пантелеев.

Справка Finance.ua:

В некоторых регионах Украины, в частности, в Киеве, начинают включать отопление. Из-за ударов россии по объектам энергетической инфраструктуры, необходимости экономить газ и уголь в квартирах украинцев будет не так тепло, как раньше. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, средняя температура в домах составит 18 градусов, а минимально допустимая — 16 градусов.

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