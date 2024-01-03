Киевлянам, чьи квартиры пострадали в результате атаки рф, предоставят временное жилье — Finance.ua

Киевлянам, чьи квартиры пострадали в результате атаки рф, предоставят временное жилье Сегодня 13:45 — Личные финансы

Киевлянам, чьи квартиры пострадали в результате атаки рф, предоставят временное жилье, Фото: suspilne

Жителей Киева, квартиры которых пострадали в результате российской атаки, обеспечат временным жильем.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона «Единые новости».

«Часть дома (в Соломенском районе. — Ред.) повреждена достаточно серьезно. Сейчас специалисты проводят оценку, четыре или пять подъездов в этом доме будут непригодны для проживания в ближайшее время. Там нужно будет делать ремонт. В части дома можно будет проживать… Сейчас производим работы, чтобы оценить состояние этого дома для того, чтобы пустить туда жильцов», — сказал Поворозник.

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По его словам, нуждающимся помогут с местом временного проживания. В настоящее время около 30 семей сообщили, что нуждаются в временном жилье.

Напомним, 2 января российские захватчики совершили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 72 из 99 воздушных целей врага, в том числе 10 аэробалистических ракет Х-47М 2 «Кинжал».

В Киеве падение обломков российских ракет зафиксировано на территории девяти районов.

В Соломенском районе столицы в результате ракетной атаки произошло возгорание в двух жилых многоэтажках. Сообщалось о двух погибших и 49 пострадавших, 43 из которых госпитализированы.

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Укрінформ По материалам:

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