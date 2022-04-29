Киевлян призывают не передвигаться частными авто без необходимости для экономии топлива — Finance.ua

Киевлян призывают не передвигаться частными авто без необходимости для экономии топлива

Городские власти призывают киевлян, и в частности водителей, не передвигаться по городу частным автотранспортом без острой необходимости из-за нехватки топлива.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«На сегодняшний день у нас другие приоритеты по обеспечению топливом, чем просто обеспечение приехавших в город горожан, которым нужно куда-то перемещаться. Надо помнить о нуждах армии и наших защитников. Киевляне, если вы вернулись в столицу, пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом. Находящиеся в безопасных местах, пожалуйста, подождите с возвращением», — подчеркнул Николай Поворозник.

Он также добавил, что в настоящее время в городе нет проблем с использованием общественного транспорта. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей. В столице курсирует метро и наземный транспорт.

Напомним, что в столице работает 62 автобусных, 16 трамвайных и 25 троллейбусных маршрутов.

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