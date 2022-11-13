Киевлян предупредили об опасности газовых баллонов — Finance.ua

Киевлян предупредили об опасности газовых баллонов Сегодня 05:47 — Энергетика

С начала месяца в столице зафиксировано 3 взрыва туристических газовых баллонов. К счастью, погибших и травмированных нет. Об этом пишет КГГА.

КГГА просит горожан быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием:

Следуйте инструкциям изготовителя.

Всегда проверяйте целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора).

Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей, держите их подальше от высоких температур.

Также для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция.

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