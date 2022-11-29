Киевлян предупредили о сегодняшних отключениях: графики пока недоступны — Finance.ua

Киевлян предупредили о сегодняшних отключениях: графики пока недоступны
По состоянию на 29 ноября в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает бот ДТЭК, отметив при этом, что сейчас делается все возможное, чтобы давать свет каждому абоненту по 2-3 часа дважды в сутки.
«Как только удастся сбалансировать ситуацию — вернемся к отключению по графику», — говорится в сообщении ДТЭК.
Компания Yasno сообщает, что сегодня в Киеве по указаниям НЭК «Укрэнерго» применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.
Вместе с тем, ДТЭК «Киевские электросети» сообщает, что сегодня, по распоряжению госкомпании НЭК «Укрэнерго», применяются стабилизационные отключения электроэнергии.
«Киев перешел на стабилизационные отключения по графику впервые с 23 ноября», — говорится в сообщении компании.
Как сообщили в ДТЭК, энергетики делают все возможное, чтобы отключения света не продолжались более 4 часов для каждой группы потребителей.
Компания предлагает киевлянам ознакомиться с графиками плановых отключений, однако сайт ДТЭК на данный момент не работает.
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