«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов — Finance.ua

«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов

Сегодня 15:29 — Энергетика

«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов

С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысячи жилищ киевлян. На сегодняшний день распределение газа восстановлено в большинстве квартир и частных домов.

Об этом сообщается на сайте «Киевгаза».

Специалисты АО «Киевгаз» продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет.

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Совместно с руководителями управляющих компаний зданий, ОСМД руководство компании планирует поэтапный ремонт и восстановление поврежденных или разрушенных газовых сетей зданий. Все работы компания осуществляет за свой счет.

Круглосуточно работают семь бригад аварийно-восстановительного управления, чтобы локализовать и ликвидировать утечки газа, оперативно останавливать газоснабжение домов, чтобы избежать взрыва или возгорания.

Номер аварийной газовой службы АО «Киевгаз» — 104.

Также специалисты клиентского сервиса АО «Киевгаз» продолжают принимать обращения потребителей и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания:

в личном кабинете (зарегистрироваться или войти в кабинет, если вы уже зарегистрированы)

через чат-бот в сети Viber http://viber.com/kyivgazchatbot (нажать «Start» и выбрать нужную функцию)

через чат-бот в сети Telegarm (ввести номер лицевого счета и выбрать кнопку «Передать показания газового счетчика»)

через автоответчик контакт-центра: (044) 495-04-04 и (097) 495-11-04.

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