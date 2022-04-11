«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов

Сегодня 15:29Энергетика
22
«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысячи жилищ киевлян. На сегодняшний день распределение газа восстановлено в большинстве квартир и частных домов.
Об этом сообщается на сайте «Киевгаза».
Специалисты АО «Киевгаз» продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет.
Читайте также
Совместно с руководителями управляющих компаний зданий, ОСМД руководство компании планирует поэтапный ремонт и восстановление поврежденных или разрушенных газовых сетей зданий. Все работы компания осуществляет за свой счет.
Круглосуточно работают семь бригад аварийно-восстановительного управления, чтобы локализовать и ликвидировать утечки газа, оперативно останавливать газоснабжение домов, чтобы избежать взрыва или возгорания.
Номер аварийной газовой службы АО «Киевгаз» — 104.
Также специалисты клиентского сервиса АО «Киевгаз» продолжают принимать обращения потребителей и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.