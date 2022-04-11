«Киевгаз» возобновляет газоснабжение поврежденных домов — Finance.ua

Совместно с руководителями управляющих компаний зданий, ОСМД руководство компании планирует поэтапный ремонт и восстановление поврежденных или разрушенных газовых сетей зданий. Все работы компания осуществляет за свой счет.
Круглосуточно работают семь бригад аварийно-восстановительного управления, чтобы локализовать и ликвидировать утечки газа, оперативно останавливать газоснабжение домов, чтобы избежать взрыва или возгорания.
Номер аварийной газовой службы АО «Киевгаз» — 104.
Также специалисты клиентского сервиса АО «Киевгаз» продолжают принимать обращения потребителей и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания: