«Киевавтодор» отчитался о выполненных в этом сезоне ремонтах дорог — Finance.ua

«Киевавтодор» отчитался о выполненных в этом сезоне ремонтах дорог Сегодня 21:24 — Казна и Политика

«Киевавтодор» отчитался о выполненных в этом сезоне ремонтах дорог

Столичные дорожники выполнили большую часть запланированного объема ремонтов. В частности, работы окончены на 18 объектах.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация «Киевавтодор».

В последние недели было устроено дорожное покрытие на участке ул. Заболотного. Этот участок был передан на баланс города несколько лет назад. В общей сложности там обновили почти 8 тысяч кв. м покрытия.

Отремонтировали тротуар по ул. Левко Лукьяненко (бывшая ул. Маршала Тимошенко). На тротуаре устроили покрытие из брусчатки (ФЭМ) площадью почти 1,5 тысяч кв. м. Обновили озеленение территории.

Новое покрытие появилось и на части ул. Ирпенской — от ул. Чернобыльской до просп. Академика Палладина. Там обновлено 6 тысяч кв. м асфальтобетона. Кроме того, дорожники отремонтировали часть тротуаров.

На Подоле отремонтировали часть ул. Спасской. Работы продолжались от ул. Межигорской до ул. Почайнинской. Там заменили покрытие проезжей части, вымостили тротуары брусчаткой (ФЭМ) и обустроили велосипедную инфраструктуру, уменьшив пространство для автомобилей.

Закончены текущие ремонты на ул. Радунский и просп. Николая Бажана. Обновлены тротуары на ул. Архитектора Николаева, ул. Тростянецкой, ул. Симферопольской, ул. Игната Юры.

Еще на 5 объектах работы заканчивают. Так, по ул. Щербаковского — от просп. Победы на ул. Волчегорской. Работы на проезжей части завершены — обновлено 11,2 тысяч кв. м покрытия. Ремонты продолжаются на тротуарах.

Заканчивают работы и по ул. Генерала Алмазова, где обновляются покрытия на участке от ул. Старонаводнической до б-ра Леси Украинки. Площадь обустроенного асфальта — 7,7 тысяч кв. м. Также продолжаются работы на тротуарах.

На мосту через р. Десенку обновляют покрытие проезжей части, монолитную железобетонную плиту, а также гидроизоляцию в крайне правых полосах (по полторы полосы в каждом направлении).

Продолжаются работы на улицах Жмеринской, Михаила Грушевского, Героев Обороны, Евгения Сверстюка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.