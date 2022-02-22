Киев заработал на предоплаченной парковке уже миллион гривен — Finance.ua

Киев заработал на предоплаченной парковке уже миллион гривен

Уже 34 учреждения Киева воспользовались услугой предоплаченной парковки для нужд своего бизнеса.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы КГГА Константин Усов.

«Среди заведений — салоны красоты, рестораны, бизнес-центры, офисы, бутики, банковские учреждения, гостиницы и даже высшие учебные заведения. Всего зарезервировали 145 паркомест», — отметил Константин Усов.

По его словам, общая сумма, полученная от этого бюджетом Киева, составляет 1 142 631 грн. «Если вы видите вот такую табличку перед заведением — знайте: это ответственный бизнес, который честно подписался на место. Убедиться в этом можно, перейдя по QR-коду. В то же время очень много предприятий, которые ставят перед своими зданиями конусы и всякий хлам, давая понять, что других сюда не пустят. Каждый день работники „Киевтранспарксервиса“ убирают это богатство, освобождая места для каждого, кому нужно припарковаться», — сказал замглавы КГГА.

Напомним, в Киеве официально заработала услуга предоплаченной парковки.

Справка Finance.ua:

В Киеве начали делать платные парковки на улицах: 5 грн в час, 70 грн в день.

Аналитики Picodi.com изучили стоимость автомобильных парковок в 48 столицах и крупных городах мира, а также льготы на парковку для жителей той или иной зоны.



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