Киев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондам — Finance.ua

Киев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондам

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Киев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондам

Киев по графику произвел платежи на общую сумму $31 млн по размещенным в 2018 году еврооблигациям.

Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.

«13 июня украинская столица по графику провела очередное погашение внешнего долга города (облигации участия в кредите PBR Kyiv Finance Plc) в сумме $28,8 млн. А также выплату полугодового купона в сумме $2,2 млн», — уточнил мэр столицы.

Отметим, власти Киева разместили еврооблигации на сумму $115,1 млн через PBR Kyiv Finance PLC в сентябре 2018 года. Еврооблигации имели полугодовой купон 7,5% и подлежали погашению четырьмя равными полугодовыми траншами в 2021 и 2022 годах.

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