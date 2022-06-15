Киев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондам

Сегодня 12:44Казна и Политика
10
Киев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондамКиев уплатил по выпущенным в 2018 году евробондам
Киев по графику произвел платежи на общую сумму $31 млн по размещенным в 2018 году еврооблигациям.
Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.
«13 июня украинская столица по графику провела очередное погашение внешнего долга города (облигации участия в кредите PBR Kyiv Finance Plc) в сумме $28,8 млн. А также выплату полугодового купона в сумме $2,2 млн», — уточнил мэр столицы.
Отметим, власти Киева разместили еврооблигации на сумму $115,1 млн через PBR Kyiv Finance PLC в сентябре 2018 года. Еврооблигации имели полугодовой купон 7,5% и подлежали погашению четырьмя равными полугодовыми траншами в 2021 и 2022 годах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.