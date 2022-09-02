Киев с 1 сентября вводит в действие спецпропуска нового формата — Finance.ua

Киев с 1 сентября вводит в действие спецпропуска нового формата
В столице с 1 сентября вводятся пропуска нового формата.
Об этом сообщил Комендант города Киева, генерал-майор Виктор Плахтий, пишет КГГА.
Отмечается, что такие меры вызваны частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время комендантского часа. Именно поэтому новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты.
«Мы создали систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти. Гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы указанными пропусками обеспечиваться не будут. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа и режим светомаскировки, которые доводятся через городские средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений», — заявил Виктор Плахтий.
Комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00. Метрополитен в режиме перевозок работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт — с 06:00 до 22:30.
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