Киев с 1 сентября вводит в действие спецпропуска нового формата — Finance.ua

Киев с 1 сентября вводит в действие спецпропуска нового формата Сегодня 15:47 — Личные финансы

Киев с 1 сентября вводит в действие спецпропуска нового формата, Фото: КМДА

В столице с 1 сентября вводятся пропуска нового формата.

Об этом сообщил Комендант города Киева, генерал-майор Виктор Плахтий, пишет КГГА.

Отмечается, что такие меры вызваны частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время комендантского часа. Именно поэтому новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты.

«Мы создали систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти. Гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы указанными пропусками обеспечиваться не будут. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа и режим светомаскировки, которые доводятся через городские средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений», — заявил Виктор Плахтий.

Комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00. Метрополитен в режиме перевозок работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт — с 06:00 до 22:30.

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