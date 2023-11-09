Киев присоединился к альянсу умных городов «Большой двадцатки» — Finance.ua

Киев присоединился к альянсу умных городов «Большой двадцатки» Сегодня 06:45 — Казна и Политика

Киев присоединился к альянсу умных городов «Большой двадцатки»

Членство в альянсе позволит городу получить доступ к опыту, лучшим практикам и инструментам, разработанным странами G20.

В то же время опыт быстрой цифровизации Киева в условиях войны пригодится многим европейским городам.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

«G20 Global Smart Cities Alliance — это глобальное сообщество мировых лидеров в сфере цифровой трансформации. Приятно, что Киев теперь официально один из них», — отметил Петр Оленич.

Петр Оленич поблагодарил иностранных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Киев и дальше будет двигаться в технологическом развитии на международной арене.

Вечірній Київ По материалам:

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