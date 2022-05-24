Киев получил три новых низкопольных трамвая — Finance.ua

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Киев получил три новых низкопольных трамвая

Сегодня 16:15Казна и Политика
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Киев получил три новых низкопольных трамвая
Киев на этой неделе получил еще три трамвая в рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины», финансируемого за счет привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка.
Об этом сообщают в КГГА.
«Киев получает 3-секционные низкопольные трамваи. Каждый вагон оборудован 59 посадочными местами, в том числе для людей с инвалидностью, и климатической установкой с кондиционером в кабине водителя и в салоне. Всего 26-метровый трехсекционный трамвай может перевозить около 260 пассажиров», — рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, 95% деталей — украинского производства, что делает этот трамвай выгоднее иностранных аналогов и развивает украинских производителей. Трамвай сертифицирован по международным стандартам ISO.
Трамваи, которые город получил раньше, уже курсируют по левобережной сети столицы. Те, которые получили сейчас — расширят сеть, добавляют в КГГА.
«В целом до конца 2023 года, согласно условиям контракта, столица получит 20 трамвайных вагонов со 100% низким уровнем полов, изготовленных ООО «Татра-Юг», — отметил Поворозник.
По материалам: Економічна Правда
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