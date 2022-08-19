Киев получил от немецких партнеров 19 автобусов и машин спецтехники (фото) — Finance.ua
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Киев получил от немецких партнеров 19 автобусов и машин спецтехники (фото)

Казна и Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко передал городским коммунальным предприятиям 19 автобусов и 3 мусоровоза. Автобусы и спецтехнику Киев получил в качестве помощи от немецких партнеров.
Киев получил от немецких партнеров 19 автобусов и машин спецтехники (фото)
«Киев получил и передает сегодня коммунальному предприятию „Киевпасстранс“ 19 автобусов. Их столица Украины получила в качестве помощи от частных транспортных предприятий из четырех немецких городов — Мюнхена, Регенсбурга, Ганновера и Зевена. В частности, Киев получил 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (так называемых гармошек) и два междугородных автобуса класса „Турист“. Вскоре автобусы выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах столицы», — сказал Виталий Кличко.
Автобусы производства компаний MAN, Mercedes и SETRA. Весь транспорт в отличном состоянии и недавно работал на улицах немецких городов.
«Также мы сегодня передаем КП „Киевкоммунсервис“ три мусоровоза Mercedes, которые Киев получил от города Берлин. Мы благодарим всех партнеров Украины и Киева за их помощь. Для нас как для городских властей очень важно сегодня поддерживать жизнедеятельность столицы, обеспечивать комфорт ее жителей. И мы делаем все для этого», — подчеркнул Виталий Кличко.
По материалам:
Finance.ua
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