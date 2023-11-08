Киев отложил введение пересадочного электронного билета до окончания войны — Finance.ua

Киев отложил введение пересадочного электронного билета до окончания войны
Киев отложил введение пересадочного электронного билета до окончания войны.
Об этом говорится в обновлении относительно реализации петиции от руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича.
Этот пересадочный билет давал бы право на неограниченное количество поездок любым видом транспорта в течение 90 минут после покупки.
Однако из-за остановки общественного транспорта во время воздушных тревог, против которой зарегистрировали уже шесть петиций, срока действия билета в полтора часа может быть недостаточно. В то же время модернизация автоматизированной системы требует значительного финансирования, поэтому в КГГА и предлагают отложить введение до окончания военного положения.
Автор петиции о запуске пересадочного билета отмечал, что на определенных участках киевские маршруты общественного транспорта дублируют друг друга, что потенциально позволяет совершить поездку от пункта отправления в пункт назначения с пересадкой на другой маршрут.
О том, что система технически готова реализовать новый электронный билет на 90 минут, ранее сообщал оператор автоматической системы оплаты проезда, КП «Главный информационно-вычислительный центр».
Петиция о введении пересадочного электронного билета на 90 минут была зарегистрирована в начале марта 2023 года. Петиция предлагает установить стоимость билета в 8 гривен. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал предложение 22 апреля.
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