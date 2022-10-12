Киев направит дополнительные средства на обновление парка «скорых» и подготовку к отопительному сезону — Finance.ua

Киев направит дополнительные средства на обновление парка «скорых» и подготовку к отопительному сезону Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Киев направит дополнительные средства на обновление парка «скорых» и подготовку к отопительному сезону

Киевсовет увеличил резервный фонд бюджета города на 1,5 миллиарда гривен и перераспределил расходы на более приоритетные направления.

Об этом сообщил директор Департамента финансов Владимир Репик.

На обновление парка машин для скорой помощи направят 200 миллионов гривен. Такую же сумму направят районным в Киеве государственным администрациям на пополнение капитала коммунальных предприятий. Еще 500 миллионов гривен — в «Киевтеплоэнерго».

Департамент транспортной инфраструктуры получит 337 миллионов гривен на содержание путепроводов и улично-дорожной сети. Увеличили расходы и на программу «Защитник Киева» (на 400 миллионов гривен) и Департамента строительства и жилищного обеспечения (250 миллионов) — это средства на приобретение жилья для предоставления его во временное пользование.

В связи с войной будет приостановлено строительство и капельный ремонт на некоторых объектах Программы экономического и социального развития города. Сумма уменьшения бюджета составляет 6,3 миллиарда гривен.

Директор Департамента финансов отметил, что после полномасштабного вторжения рф правительства иностранных государств перечислили в бюджет Киева 109,7 миллиона гривен, или 3 миллиона долларов по текущему курсу. Это средства для ликвидации последствий военных действий.

Как известно, бюджет Киева на 2022 год был принят в декабре 2021 года. Однако Киев недополучит примерно треть доходов из-за войны, заявлял мэр города Виталий Кличко.

The Village Україна По материалам:

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