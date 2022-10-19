Киев экономит только 7% электроэнергии из 30% необходимых — Finance.ua

Киев экономит только 7% электроэнергии из 30% необходимых Сегодня 18:15 — Энергетика

Киев экономит только 7% электроэнергии из 30% необходимых

Киевская городская военная администрация настаивает на том, чтобы киевляне экономили электроэнергию и воду. Столица на сегодняшний день экономит лишь 7% из 30% необходимых.

«Дорогие киевляне! Мы уже призывали вас соблюдать режим экономии электроэнергии, а теперь настаиваем: экономьте электроэнергию и воду. Киев на сегодняшний день экономит лишь 7% из 30% необходимых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электросеть не будут выключать принудительно, если будут потреблять экономно сейчас.

«Таким образом, чтобы не было веерных отключений, нужно: ограничить работу энергоемких приборов в часы пик с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 23.00», — призвали в КГВА.

Кроме того, в КГВА объяснили, что такое энергоемкие приборы.

«Это электроплита, бойлеры, электрический теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины и другие. Особенно обращаемся к бизнесу! Мы призываем всех быть сознательными. Выключайте вывески, подсветку, не оставляйте включенными освещение в помещениях на ночь и иллюминацию», — говорится в сообщении.

УНН По материалам:

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