Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году — Finance.ua
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Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году

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Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году
Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году
Команда «Киев Цифровой» представила цифровые достижения города за год и решения, внедренные в военное время.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
«Война внесла коррективы в наши планы. Однако главная миссия оставалась неизменной — каждый день делать Киев более комфортным, безопасным и экологичным. Никакие ракетные обстрелы не остановят развитие столицы», — написал Петр Оленич.
Какие сервисы появились в 2022 году:
  • Электронные петиции и опросы в приложении «Киев Цифровой».
  • Трансформация городского приложения «Киев Цифровой» и адаптация его к сегодняшним военным реалиям.
  • Проведение интернет-связи в укрытия Киева.
  • Бесконтактная оплата картой за проезд в муниципальном транспорте.
  • Мониторинг качества воздуха и оповещения в «Киеве Цифровой».
  • Цифровой проект #SaveKyiv о культурном значении украинской столицы.
  • Онлайн-запись в Центры предоставления административных услуг через приложение, автоматические оповещения в приложении, которые облегчают жизнь горожан и напоминают о необходимом.
  • Расписание и маршруты муниципального транспорта онлайн.
  • Англоязычная версия «Киев Цифровой».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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