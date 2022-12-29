Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году — Finance.ua

Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году Сегодня 17:45 — Личные финансы

Киев Цифровой: полезные сервисы для киевлян, появившиеся в 2022 году

Команда «Киев Цифровой» представила цифровые достижения города за год и решения, внедренные в военное время.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

«Война внесла коррективы в наши планы. Однако главная миссия оставалась неизменной — каждый день делать Киев более комфортным, безопасным и экологичным. Никакие ракетные обстрелы не остановят развитие столицы», — написал Петр Оленич.

Какие сервисы появились в 2022 году:

Электронные петиции и опросы в приложении «Киев Цифровой».

Трансформация городского приложения «Киев Цифровой» и адаптация его к сегодняшним военным реалиям.

Проведение интернет-связи в укрытия Киева.

Бесконтактная оплата картой за проезд в муниципальном транспорте.

Мониторинг качества воздуха и оповещения в «Киеве Цифровой».

Цифровой проект #SaveKyiv о культурном значении украинской столицы.

Онлайн-запись в Центры предоставления административных услуг через приложение, автоматические оповещения в приложении, которые облегчают жизнь горожан и напоминают о необходимом.

Расписание и маршруты муниципального транспорта онлайн.

Англоязычная версия «Киев Цифровой».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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