Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах — Finance.ua
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Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах

Личные финансы
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Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах
Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах
В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать ОСМД и ЖСК в многоквартирных домах на случай отключения электроэнергии.
Киевсовет утвердил соответствующую программу для возмещения средств, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на совладельцев домов и обеспечить многоэтажки альтернативными источниками энергии.
По словам депутата Киевского городского совета Лилии Пашинной, проект решения подготовлен с целью компенсации объединением совладельцев многоквартирных домов средств на покупку генераторов на случай отключения электроэнергии.

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«Каждый день враг пытается уничтожить нашу инфраструктуру — он стремится посеять панику в сердце каждого украинца. Однако мы с коллегами продолжаем сражаться на всех фронтах. В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного электропитания, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов», — отметила Лилия Пашинна.
Чтобы получить частичную компенсацию, нужно заполнить заявление и предоставить пакет документов в районную администрацию. Пример заявления можно найти по ссылке.
Напомним, похожая система возмещений заработала и во Львове. Там будут возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоэтажках.

Справка Fiannce.ua:

  • на днях Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездных пошлин будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. Речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях;
  • генератор является важнейшим элементом для резервного энергоснабжения частного дома, коттеджа или дачи. В условиях частых отключений света и экономии электричества популярность генераторов в Украине возросла. Советы экспертов, как выбрать генератор для дома на случай отключения электроэнергии, читайте здесь.
По материалам:
Finance.ua
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