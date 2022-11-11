Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах — Finance.ua

Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах Сегодня 10:01 — Личные финансы

Киев будет компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоквартирных домах

В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генераторов, которые будут покупать ОСМД и ЖСК в многоквартирных домах на случай отключения электроэнергии.

Киевсовет утвердил соответствующую программу для возмещения средств, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на совладельцев домов и обеспечить многоэтажки альтернативными источниками энергии.

По словам депутата Киевского городского совета Лилии Пашинной, проект решения подготовлен с целью компенсации объединением совладельцев многоквартирных домов средств на покупку генераторов на случай отключения электроэнергии.

«Каждый день враг пытается уничтожить нашу инфраструктуру — он стремится посеять панику в сердце каждого украинца. Однако мы с коллегами продолжаем сражаться на всех фронтах. В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного электропитания, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов», — отметила Лилия Пашинна.

Чтобы получить частичную компенсацию, нужно заполнить заявление и предоставить пакет документов в районную администрацию. Пример заявления можно найти по ссылке.

Напомним, похожая система возмещений заработала и во Львове. Там будут возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать в многоэтажках.

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