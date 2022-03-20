Кибервойна: с 15 февраля было более 3000 DDoS-атак — Finance.ua
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Кибервойна: с 15 февраля было более 3000 DDoS-атак

Сегодня 08:29Финтех и Карты
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Количество кибератак на критическую информационную инфраструктуру Украины не снижается с начала военных действий. С 15 февраля Украина подверглась более чем 3 тысячам DDoS-атак.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.
Российские хакеры атакуют информационную инфраструктуру. Самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки. Рекордом стали 275 DDoS-атак в день. Самые мощные в своем пике превышали 100 Gbps.
«Хакеры, прежде всего, атакуют информационные ресурсы государственных органов, учреждений и компаний финансового сектора и сферы телекоммуникаций. Несмотря на это, все сервисы работают и доступны для пользователей. Провайдеры и операторы справляются с кибератаками на свои сети. Большинство проблем в работе сетей связано с физическими повреждениями, которые также удается быстро устранять», — отметили в ведомстве.
По материалам: Економічна Правда
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