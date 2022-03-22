Киберполиция разоблачила наживавшихся на беженцах псевдоперевозчиков — Finance.ua

Киберполиция разоблачила наживавшихся на беженцах псевдоперевозчиков
Киберполиция Украины раскрыла группу злоумышленников, занимавшихся псевдоперевозками.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Подчеркивается, что злоумышленники предлагали гражданам услуги транспортных перевозок. Но, получив предоплату клиентов, исчезали.
Злоумышленников удалось разоблачить полицейским Днепропетровской области.
«Двое 21-летних жителей Кривого Рога решили „заработать“, предлагая в Интернете перевозки гражданам, которые пытались спастись от войны. Фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах. За фейковые услуги просили подписку в размере 500-1000 гривен» «Впрочем, получив деньги, злоумышленники блокировали клиентов и не выполняли обязательства. Предоплату получали на банковские карты знакомой», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.