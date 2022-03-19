Киберполиция разоблачила мошенников: «сдавали» несуществующее жилье беженцам — Finance.ua

Киберполиция разоблачила мошенников: «сдавали» несуществующее жилье беженцам

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Киберполиция разоблачила мошенников: «сдавали» несуществующее жилье беженцам

Киберполиция разоблачила мошенников, которые «сдавали» несуществующее жилье беженцам. Фигуранты зарабатывали на тех, кто вынужден был спасаться от войны в западных регионах Украины. Злоумышленники брали подписку, а затем исчезали.

Об этом сообщается на сайте киберполиции.

Двое мужчин размещали в интернете объявления о предоставлении в аренду несуществующих квартир. Злоумышленники предлагали жилье в западных регионах Украины, ориентируясь на нужды беженцев.

Фигуранты просили подписку на карту — от 2 000 до 10 000 гривен за объект. Получив деньги, правонарушители блокировали номера и больше не выходили на связь.

Один из фигурантов находится на временно оккупированной территории Донбасса. В доме его подельника, жителя Одессы, правоохранители провели обыск. По результатам изъяты мобильные телефоны и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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