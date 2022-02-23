Киберполиция разоблачила группу лиц в присвоении денег 70 тысяч граждан с помощью фишинга — Finance.ua
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Киберполиция разоблачила группу лиц в присвоении денег 70 тысяч граждан с помощью фишинга

Сегодня 17:38Криминал
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Фигуранты обманули пострадавших с помощью фишинговых веб-сайтов, маскировавшихся под сервисы пополнения мобильных счетов. Предварительно установленная сумма ущерба достигает пяти миллионов гривен. Об этом сообщила Нацполиция.
За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет за решеткой. Правонарушения разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.
К противоправной деятельности причастны пятеро фигурантов. Организатор схемы создал и администрировал более 40 фишинговых веб-ресурсов для получения данных банковских карт граждан. Дизайн мошеннических сайтов походил на сайты операторов мобильной связи. Пользователи, желая пополнить мобильный счет или сделать перевод, вводили данные банковских карт на фишинговых сайтах. Таким образом злоумышленник получил платежные данные более 70 тысяч человек.
В дальнейшем, используя эти данные, участники группы присваивали деньги граждан. Организатор также использовал платные маркетинговые и аналитические ресурсы, чтобы эти сайты выводились на первые позиции поисковых сервисов, а также рекламировали услуги в соцсетях.
Еще один участник группы с использованием собственных серверов обеспечивал надлежащую работу инфраструктуры мошеннических веб-ресурсов. Для присвоения денег потерпевших организатор привлек трех граждан, выполнявших роль так называемых дропов (снимали и проводили переводы средств, полученных мошенническим путем). От каждой мошеннической операции они получали процент «прибыли». По предварительным данным, ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает более 5 миллионов гривен.
По материалам: Finance.UA
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