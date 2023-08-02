Kia за три года планирует инвестировать в робототехнику почти $22 миллиарда — Finance.ua
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Kia за три года планирует инвестировать в робототехнику почти $22 миллиарда

Технологии&Авто
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Kia за три года планирует инвестировать в робототехнику почти $22 миллиарда
Kia за три года планирует инвестировать в робототехнику почти $22 миллиарда
Южнокорейская компания Kia планирует до 2026 года инвестировать 21,9 млрд долларов в сферу робототехники.
Об этом сообщает The Korea Herald.
Согласно отчету компании, Kia также планирует в 2024 году представить нового робота в сотрудничестве с американской робототехнической компанией Boston Dynamics, приобретенной в 2021 году материнской компанией Kia — Hyundai Motor Group.
Несмотря на то, что в отчете не уточняется, какой тип робота это будет, в документе отмечается, что Kia продолжит поиск «новых возможностей для бизнеса, таких как робототехническая логистика и службы доставки без персонала».
«План представить нового робота в 2024 году является одним из многих направлений исследований и разработок робототехники, над которыми сейчас работает Hyundai Motor Group. Мы работаем над разработкой разных типов роботов. Но о следующем году ничего еще не подтверждено», — сказал представитель компании.
В отчете отмечается, что спрос на роботов будет расти, учитывая увеличение частоты их применения во многих секторах общества.
По материалам:
Укрінформ
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