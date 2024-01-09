Kia, Toyota и Ford стали лучшими автомобилями 2023 года в Северной Америке — Finance.ua

Kia, Toyota и Ford стали лучшими автомобилями 2023 года в Северной Америке Сегодня 03:06 — Фондовый рынок

Опубликован результат 30-й церемонии вручения премии «Лучший автомобиль года в Северной Америке» (NACTOY), охватывающей легковые автомобили, кроссоверы и пикапы.

Это ежегодная автомобильная премия, которая определяется голосованием на проходящем в январе в Детройте Североамериканском международном автосалоне. В жюри входят около 50 журналистов и экспертов.

Премия NACTOY, отметившая в этом году юбилей, провела первый этап голосования летом 2023 года, включив в список 52 потенциальных победителей. В список девяти финалистов, выбранных в сентябре, вошли Toyota Prius, Hyundai Ioniq 6 и Honda Accord в категории лучших легковых автомобилей. В соревновании за звание лучшего кроссовера участвовали электрические Genesis GV70, Kia EV9 и Hyundai Kona/Kona EV. В категории пикапов боролись Chevrolet Silverado EV, Chevrolet Colorado и Ford Super Duty.

В результате лучшими были признаны Toyota Prius в категории легковых автомобилей, Kia EV9 в сегменте кроссоверов и Ford Super Duty в категории пикапов.

Ранее стало известно, что компания Honda построит новый завод в Канаде.

MMR По материалам:

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