Kia снимает с производства одну из своих моделей — Finance.ua

Kia снимает с производства одну из своих моделей Сегодня 22:53 — Технологии&Авто

Лифтбек Kia Stinger готовится к отставке: по информации корейских СМИ, производство будет приостановлено в апреле 2023 года.

По словам экспертов, Stinger так и не стал популярным: даже в родной Корее, где самая высокая лояльность покупателей к местному автопрому, за первые девять месяцев этого года продано всего 1499 таких машин. В США за это же время продано семь тысяч Стингеров, а в Европе около 650 экземпляров.

В Kia уже заявили, что наследника у Стингера не будет.

Напомним, Kia Stinger — четырехдверный лифт бэк бизнес-класса, производимый корейской компанией Kia Motors с 2017 года. Технически Стингер построен на шасси Genesis G80. От него Kia получила продольно установленный двигатель, независимую подвеску всех колес, задний или полный привод. Стандартный автомобиль предлагается с 8-скоростной автоматической коробкой передач. В гамме двигателей были: 2.0 T-GDI turbo I4 255 л.с., 3.0 T-GDI twin-turbo V6 370 л.с. и 2.2 CRDi (diesel) I4 200 л.с.

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