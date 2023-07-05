Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото) — Finance.ua

Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото)
Компания Kia представила обновленный хэтчбек Kia Picanto. Для его третьего поколения это уже второй плановый рестайлинг, но на этот раз мелочами он не ограничился — автомобиль в буквальном смысле изменил имидж.
В основу дизайна хэтчбека легла уже знакомая стилистика, которую в Kia называют Opposites United или «Единство противоположностей». Она отражена в новых фарах (в топ-версиях они светодиодные и соединены между собой светящейся полоской), бамперах, капоте и даже крыльях.
Простые и ничем не примечательные ранее фонари сделаны в том же стиле, что и фары, получив аналогичную светящуюся перемычку.
Интерьер почти не изменился. Главным новшеством в нем стала цифровая приборная панель, сочетающая в себе цветной экран по центру и дисплеи по бокам от него, но устанавливать ее будут только в дорогих версиях модели. В базе остались привычные аналоговые шкалы.
В Европе Kia Picanto будет предлагаться с двумя атмосферными двигателями MPI объемом 1,0 и 1,2 литра, выдающими 67 и 84 л.с. соответственно. Оба двигателя могут сочетаться с пятиступенчатой МКПП или созданным на ее основе «роботом» с одним сцеплением.
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