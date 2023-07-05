Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото) — Finance.ua
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Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото)

Фондовый рынок
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Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото)
Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото)
Компания Kia представила обновленный хэтчбек Kia Picanto. Для его третьего поколения это уже второй плановый рестайлинг, но на этот раз мелочами он не ограничился — автомобиль в буквальном смысле изменил имидж.
Kia представила обновленный хэтчбек Picanto (Фото)
В основу дизайна хэтчбека легла уже знакомая стилистика, которую в Kia называют Opposites United или «Единство противоположностей». Она отражена в новых фарах (в топ-версиях они светодиодные и соединены между собой светящейся полоской), бамперах, капоте и даже крыльях.
Простые и ничем не примечательные ранее фонари сделаны в том же стиле, что и фары, получив аналогичную светящуюся перемычку.
Интерьер почти не изменился. Главным новшеством в нем стала цифровая приборная панель, сочетающая в себе цветной экран по центру и дисплеи по бокам от него, но устанавливать ее будут только в дорогих версиях модели. В базе остались привычные аналоговые шкалы.
В Европе Kia Picanto будет предлагаться с двумя атмосферными двигателями MPI объемом 1,0 и 1,2 литра, выдающими 67 и 84 л.с. соответственно. Оба двигателя могут сочетаться с пятиступенчатой ​​МКПП или созданным на ее основе «роботом» с одним сцеплением.
По материалам:
MMR
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