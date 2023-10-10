Kia представила новый хэтчбек (Фото) — Finance.ua
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Kia представила новый хэтчбек (Фото)

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Kia представила новый хэтчбек (Фото)
Kia представила новый хэтчбек (Фото)
Корейская компания Kia представила хэтчбек, заменяющий модель Rio. Речь идет о Kia K3 с пятидверным кузовом. Размеры автомобиля выросли по сравнению с Kia Rio, а начальная комплектация улучшилась. Также в модельном ряду появилась спортивная версия GT-Line.
Хэтчбек Kia K3 представлен в богатой комплектации GT-Line с агрессивными бамперами, 17-дюймовыми дисками и подрулевыми лепестками для переключения передач. Базовая комплектация включает в себя шесть подушек безопасности, систему ESP, легкосплавные 15-дюймовые колеса, кондиционер и медиасистему с 8-дюймовым сенсорным экраном.
Колесная база осталась такой же (2670 мм), но хэтчбек на 25 сантиметров короче и на 2 сантиметра выше седана. Объем багажника составляет 390 литров.
Покупатели смогут выбирать между двигателями с объемом 1,6 литра (123 лошадиные силы) и 2,0 литра (152 лошадиные силы). Для 1,6-литрового мотора доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач или АКПП, тогда как для более мощного двигателя обязательна 6-ступенчатая АКПП.
Начало продаж Kia K3 в кузове хэтчбек запланировано на 2024 год.
По материалам:
MMR
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