Kia показала линейку модульных электромобилей — Finance.ua

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Kia показала линейку модульных электромобилей

Технологии&Авто
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Kia показала линейку модульных электромобилей
Kia показала линейку модульных электромобилей, Фото: kiamedia.com
Компания Kia на выставке CES 2024 анонсировала модульную платформу электромобилей — Platform Beyond Vehicles (PBV).
Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Линейка состоит из четырех комплектаций PBV: стандартной, удлиненной, пикапа и такси. Автомобили изменяются путем добавления частей в основной модуль.
Электромобили предназначены для разных нужд, в частности для доставки. Кроме того, в Kia заявили о планах создать роботакси совместно с компанией Motional.
Сейчас Kia строит завод для PBV в Южной Корее. Фабрика будет введена в эксплуатацию в 2025 году, и ее мощность составит 150 тыс. автомобилей в год.
Фото: kiamedia.com
Фото: kiamedia.com
Весной 2023 года Kia объявила, что к 2030 году планирует продавать 4,3 млн автомобилей ежегодно (для сравнения, в 2022-м этот показатель составлял 2,9 миллиона). Как ожидается, 2,38 млн из этих автомобилей будут электрифицированы, что эквивалентно 55% от общего объема продаж.
К 2027 году фирма стремится выпустить 15 моделей электромобилей, включая PBV.
В общем, компания хочет ускорять переход на электрокары и усиливать конкурентоспособность своей продукции с акцентом, в частности, на технологии автономного вождения.
По материалам:
Діло
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