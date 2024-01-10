Kia показала линейку модульных электромобилей — Finance.ua

Kia показала линейку модульных электромобилей Сегодня 01:49 — Технологии&Авто

Kia показала линейку модульных электромобилей, Фото: kiamedia.com

Компания Kia на выставке CES 2024 анонсировала модульную платформу электромобилей — Platform Beyond Vehicles (PBV).

Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Линейка состоит из четырех комплектаций PBV: стандартной, удлиненной, пикапа и такси. Автомобили изменяются путем добавления частей в основной модуль.

Электромобили предназначены для разных нужд, в частности для доставки. Кроме того, в Kia заявили о планах создать роботакси совместно с компанией Motional.

Сейчас Kia строит завод для PBV в Южной Корее. Фабрика будет введена в эксплуатацию в 2025 году, и ее мощность составит 150 тыс. автомобилей в год.

Фото: kiamedia.com

Весной 2023 года Kia объявила, что к 2030 году планирует продавать 4,3 млн автомобилей ежегодно (для сравнения, в 2022-м этот показатель составлял 2,9 миллиона). Как ожидается, 2,38 млн из этих автомобилей будут электрифицированы, что эквивалентно 55% от общего объема продаж.

К 2027 году фирма стремится выпустить 15 моделей электромобилей, включая PBV.

В общем, компания хочет ускорять переход на электрокары и усиливать конкурентоспособность своей продукции с акцентом, в частности, на технологии автономного вождения.

Діло По материалам:

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