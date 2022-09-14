Kia отзывает 20 тысяч новых Sportage — Finance.ua
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Kia отзывает 20 тысяч новых Sportage

Технологии&Авто
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Kia отзывает 20 тысяч новых Sportage
Kia отзывает 20 тысяч новых Sportage
Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердило, что на 19 701 автомобиле, выпущенном на заводе в Джорджии с 12 января по 8 августа 2022 г., может быть неправильно затянута гайка генератора, обеспечивающая соединение между клеммой генератора проводов аккумуляторной батареи.
Это может иметь плохие последствия — Kia установила, что из-за дефекта Sportage может внезапно заглохнуть, а при неблагоприятном стечении обстоятельств скачки напряжения могут стать причиной искрения и даже привести к возгоранию моторного отсека.
Автопроизводитель уверяет, что пока проблема с неправильно затянутой гайкой не спровоцировала несчастные случаи или аварии, однако с 23 сентября все владельцы Kia Sportage из вышеупомянутой партии будут приглашены к официальным дилерам для устранения неисправности. Считается, что дефект касается только кроссоверов на рынке США.
По материалам:
Телеканал 24
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